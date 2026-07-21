Con sentenza n. 37/2026 del 20 luglio 2026, il Tribunale di Agrigento (Giudice Silvia Capitano) ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII presentato dalla professionista dott.ssa Cristina Zicari, con l’assistenza del Gestore della crisi dott.ssa Alessandra Fiaccabrino nominata dall’OCC dei Dottori Commercialisti di Agrigento.

A fronte di un’esposizione debitoria di circa € 87.000, il piano prevede il pagamento di € 36.000,00 complessivi, con soddisfacimento integrale dei crediti prededucibili,parziali dei crediti ipotecari, dei crediti con privilegio mobiliare e dei crediti chirografari. Nel corso del procedimento, la creditrice ipotecaria XX S.r.l. ha aderito a una proposta migliorativa che allunga il rimborso a 84 rate mensili, superando le contestazioni inizialmente sollevate.

Il Giudice ha riconosciuto che lo stato di crisi è derivato da circostanze sopravvenute e non prevedibili — il grave peggioramento delle condizioni di salute di uno dei debitori, con perdita della capacità lavorativa — escludendo condotte imprudenti o colpose. Con l’omologa, la procedura si chiude e ai debitori restano inibiti, fino alla completa esecuzione del piano, l’accesso al credito e il compimento di atti di straordinaria amministrazione non autorizzati.

«Si tratta di un risultato che conferma quanto gli strumenti previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza possano offrire, alle famiglie in difficoltà, una via d’uscita concreta e sostenibile, capace di contemperare la tutela dei creditori con la salvaguardia di un livello di vita dignitoso per il nucleo familiare» — dichiara la dott.ssa Alessandra Fiaccabrino, Gestore della crisi nel procedimento.