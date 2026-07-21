

Accorato Intervento dell’assessore Giuseppe Montaperto:

“”Il rispetto parte da piccoli gesti. Basta incivilta’.

Dopo che il punto di conferimento di raccolta rifiuti di contrada “”Canale”” è stato pulito e messo in ordine, purtroppo la storia si ripete.

Ancora una volta troviamo rifiuti abbandonati, sacchi a terra e materiale buttato in modo scorretto. Hanno anche forzato il lucchetto e rotto la porta d’ingresso!!

Io continuo dirlo.

Differenziamo i rifiuti come si deve.È un dovere civico, è una legge, è rispetto per chi lavora e per chi paga””.

L’:amministratore municipale conclude cosi’:

“”Già ci siamo messi in moto per attivare nuove telecamere in zona.

Serviranno a individuare i colpevoli e gli “sporcaccioni”che continuano a danneggiare il lavoro di tutti.

Vi ricordo che se non facciamo la differenziata in modo corretto non abbasseremo mai la Tari.

Ogni comportamento sbagliato è a discapito dei cittadini onesti che pagano e si impegnano ogni giorno.

Come dico sempre, se 20 persone devono pulire e 9.000 devono sporcare, non arriveremo mai da nessuna parte.

Io mio appello:

Campobello è la casa di tutti. Teniamola pulita.Usiamo i cassonetti, rispettiamo i giorni e gli orari, differenziamo.

Chi ama il proprio paese lo dimostra con i fatti.

A chi invece pensa di farla franca le sanzioni saranno applicate come previsto dal regolamento.

Grazie ai cittadini che differenziano e che segnalano. Siete voi il vero orgoglio di questa città. Grazie per la collaborazione””.

La buona gente mormora:

“”” ”Puliamo” una volta per sempre anche la Tari. Il tributo continua irrefrenabilmente a volare. Che fine hanno fatto le promesse sbandierate alla vigilia, durante e dopo le elezioni amministrative?””

GIOVANNI BLANDA