Accorato Intervento dell’assessore Giuseppe Montaperto:
“”Il rispetto parte da piccoli gesti. Basta incivilta’.
Dopo che il punto di conferimento di raccolta rifiuti di contrada “”Canale”” è stato pulito e messo in ordine, purtroppo la storia si ripete.
Ancora una volta troviamo rifiuti abbandonati, sacchi a terra e materiale buttato in modo scorretto. Hanno anche forzato il lucchetto e rotto la porta d’ingresso!!
Io continuo dirlo.
Differenziamo i rifiuti come si deve.È un dovere civico, è una legge, è rispetto per chi lavora e per chi paga””.
L’:amministratore municipale conclude cosi’:
“”Già ci siamo messi in moto per attivare nuove telecamere in zona.
Serviranno a individuare i colpevoli e gli “sporcaccioni”che continuano a danneggiare il lavoro di tutti.
Vi ricordo che se non facciamo la differenziata in modo corretto non abbasseremo mai la Tari.
Ogni comportamento sbagliato è a discapito dei cittadini onesti che pagano e si impegnano ogni giorno.
Come dico sempre, se 20 persone devono pulire e 9.000 devono sporcare, non arriveremo mai da nessuna parte.
Io mio appello:
Campobello è la casa di tutti. Teniamola pulita.Usiamo i cassonetti, rispettiamo i giorni e gli orari, differenziamo.
Chi ama il proprio paese lo dimostra con i fatti.
A chi invece pensa di farla franca le sanzioni saranno applicate come previsto dal regolamento.
Grazie ai cittadini che differenziano e che segnalano. Siete voi il vero orgoglio di questa città. Grazie per la collaborazione””.
La buona gente mormora:
“”” ”Puliamo” una volta per sempre anche la Tari. Il tributo continua irrefrenabilmente a volare. Che fine hanno fatto le promesse sbandierate alla vigilia, durante e dopo le elezioni amministrative?””
GIOVANNI BLANDA
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