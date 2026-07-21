In provincia di Agrigento Locker Italia ha ampliato ulteriormente la rete dei punti di ritiro e spedizione pacchi in modalità self a disposizione dei cittadini.

Da pochi giorni, infatti, la Joint Venture per l’e-commerce costituita da Poste Italiane e DHL eCommerce ha reso operativi due nuovi locker self, in particolare a Sambuca di Sicilia e nel comune di Canicattì. Salgono così a tredici i punti in provincia a disposizione di chi acquista online, dopo quelli di Sciacca, Raffadali, Favara, Ribera, Licata, Realmonte, Porto Empedocle e Campobello di Licata.

I locker sono facili da utilizzare grazie a uno schermo dalla grafica chiara e intuitiva e alla presenza di lettori per la scansione automatica di qr-code e codici a barre per il ritiro e l’inserimento dei pacchi.

I moderni armadietti sono parte del network Punto Poste, ossia la rete di prossimità di Poste Italiane per ritirare gli acquisti online e spedire resi e pacchi preaffrancati. Tra tabaccherie ed esercizi commerciali, a oggi si contano oltre 180 punti sul territorio provinciale.

L’ampliamento della rete Punto Poste offrirà così un supporto aggiuntivo ai cittadini durante l’estate, in concomitanza con alcune giornate di rimodulazioni orarie negli uffici postali di luglio e agosto. Per conoscere tutti gli orari di apertura al pubblico delle singole sedi dell’Agrigentino, è disponibile il sito poste.it.