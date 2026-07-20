Importante avviso del Comune di Campobello di Licata.
Non sarà eseguita, martedi 21 Luglio, la raccolta differenziata della frazione indifferenziata dei rifiuti solidi urbani (“”secco residuo rsu””).
Pertanto, l’ente esorta la cittadinanza ad adeguarsi all’avviso pubblico, fino alle ore 5 di martedì.
La comunicazione comunale è maturata a causa di anomalie di natura tecnica ed organizzativa, indipendenti dalla volonta’ del Comune.
Lo comunica il Sindaco Vito Terrana.
Giovanni Blanda
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Campobello di Licata, domani niente raccolta indifferenziata
Importante avviso del Comune di Campobello di Licata.