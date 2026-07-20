Al Via, Lunedì 20 Luglio, il Grest estivo a Campobello di Licata. E’ riservato a bambini e ragazzi di amo i sessi, per “”Un’estate di amicizia, gioco,crescita e altro di molto sano.

Il Grest in Oratorio cittadino, via Marconi.

La scadenza il 31 luglio.

I bambini e ragazzi dai 5 anni in su vivranno un’avventura speciale sulle orme di Giuditta, esempio di coraggio, fiducia e fede.

Attività, giochi, laboratori, preghiera e tanto divertimento in un ambiente sereno e accoglienza.

Giovanni Blanda