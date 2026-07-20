È stata l infermiera Olivia Genova di Delia Comune della provincia di Caltanissetta la protagonista dell’ ultima puntata di Affari Tuoi condotta su Rai uno da Stefano De Martino. La giovane ventisette che ha giocato con il marito un carabiniere si è portata a casa un premio in gettoni d’oro da 22 mila euro offerti dal dottore ed una Opel. Peccato perché nel pacco nero di cui era in possesso c’erano ben 100 mila euro. Adesso la trasmissione seguita da milioni di italiani va in vacanza per poi riprendere con i nuovi palinsesti Rai in autunno.