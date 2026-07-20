Si terrà martedì prossimo, alle 17:30, nella sede dello Sport Village, in via Esa Chimento, la conferenza stampa di presentazione della nuova società sportiva nata dalla fusione tra Agrigento Futsal e Atletico Canicattì.
La collaborazione tra le due realtà segna l’avvio di un progetto ambizioso, pensato per rafforzare il movimento del calcio a5 e dare vita a una squadra capace di ridefinire la mappa sportiva del territorio.
Durante l’incontro saranno illustrati obiettivi, visione tecnica e organizzativa, oltre alle prime iniziative previste per la stagione in arrivo.