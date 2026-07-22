Strade e quartieri del paese nuovamente immersi nell’oscurità. Da diversi giorni intere zone di Campobello sono senza illuminazione pubblica, con un problema che si ripresenta identico a quello già vissuto lo scorso marzo.

A denunciare la situazione è il Partito Democratico locale con un comunicato in cui punta il dito contro l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Terrana. «Avevamo già vissuto questa situazione lo scorso marzo, e oggi siamo incredibilmente punto e a capo», scrivono i dem.

Secondo il PD il motivo è chiaro: il contratto con la società incaricata della manutenzione e delle segnalazioni dei guasti, prorogato fino al 30 giugno 2026, è scaduto senza che sia stato rinnovato o ulteriormente prorogato. Una lacuna gestionale che, a detta del partito, sta mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini.

«All’Albo Pretorio non c’è traccia di come il Comune stia affrontando o tamponando la situazione», sottolineano dal PD, che rivolge all’Amministrazione tre domande precise:

Chi sta gestendo in questo momento, di fatto, la manutenzione ordinaria e i guasti all’illuminazione pubblica?

Come si pensa di garantire la sicurezza nelle zone del paese rimaste al buio?

Come è possibile ritrovarsi senza un affidamento pronto per un servizio quotidiano e vitale come questo?

Il comunicato critica anche la comunicazione dell’Amministrazione: «Da due anni che c’è l’Amministrazione Terrana, ci vendono sui social la normale amministrazione come la “rinascita” del paese. Ma la verità è sotto gli occhi di tutti, e la si vede benissimo, specialmente al buio».

Il PD conclude esprimendo l’auspicio di una risoluzione immediata del problema, soprattutto in vista dell’estate e del ritorno di tanti concittadini per le festività. «I cittadini meritano luce e sicurezza. Speriamo possa anche esserci un programma estivo che permetta a tutti di vivere bene il paese».

Il partito annuncia che terrà aggiornati i cittadini sugli sviluppi della vicenda.