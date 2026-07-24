Prende di mira un turista che passeggiava da solo e, con una mossa repentina, gli scippa il borsello dalle mani. È accaduto nei pressi di Porta di Ponte, all’ingresso della centralissima via Atenea di Agrigento. Protagonista del furto con strappo un ventiduenne tunisino già noto alle forze dell’ordine.

I poliziotti, grazie alla testimonianza della vittima, sono riusciti ad identificarlo e denunciarlo. Alla vista degli uomini in divisa il 22enne si è agitato minacciando gli agenti e tentando di aggredirli. Per questo motivo, oltre al furto, dovrà rispondere anche di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. L’uomo è una “vecchia conoscenza” della polizia poiché è stato denunciato altre quattro volte per furti ed episodi simili avvenuti tra il centro città e Villaggio Mosè.