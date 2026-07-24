Non ha comunicato la presenza di quattro turisti che soggiornavano nella sua struttura ricettiva nel quartiere di Maddalusa, ad Agrigento. Lo hanno scoperto i poliziotti della Digos che, negli ultimi giorni, stanno effettuando una serie di controlli principalmente sul fenomeno dell’abusivismo nel rione balneare. A finire nei guai il titolare di un B&B. Si tratta di un 40enne agrigentino, denunciato a piede a libero. Durante l’accertamento, infatti, gli agenti hanno riscontrato la presenza dei turisti nella struttura ricettiva. I nominativi non erano stati comunicati alla Questura così come prevede la legge.
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