Favara si arricchisce di una nuova e vivace realtà culturale. Con la recente firma dell’Atto Costitutivo e la formale registrazione presso l’Agenzia delle Entrate — conclusasi ufficialmente il 20 luglio è nata l’Associazione teatrale amatoriale “Favara nel cuore”.Un progetto nato dal desiderio di far battere forte il cuore della città attraverso la passione per il teatro, l’arte, le tradizioni e l’aggregazione sociale.

L’atto privato di costituzione era stato sottoscritto il 23 giugno 2026 presso la stanza del Sindaco di Favara, Antonio Palumbo, alla presenza dello stesso e dei soci fondatori. Un momento istituzionale forte, sottolineato anche dalla presenza dell’Assessore alla Cultura Carmen Lo Presti.

Il Primo Consiglio Direttivo, che guiderà l’ente per i prossimi tre anni, risulta così composto: Presidente e Legale Rappresentante: Giuseppe Crapanzano (detto Cioppino) Vice Presidente Vicario: Calogero (Lillo) Trupia Segretario: Patrizia Russello Tesoriere: Giovanna CrapanzanoCompletano la compagine dei fondatori: Lilia Alba, Franco Cilona, Calogero (Lillo) Crapanzano, Antonella Morreale, Giusy Moscato e Piero Vita.

A testimonianza della vicinanza tra la nuova associazione e il tessuto cittadino, al Sindaco pro tempore è stata attribuita la carica di Presidente Onorario.

Sebbene l’anima pulsante sia il teatro amatoriale, “Favara nel cuore” è molto più di un’associazione teatrale, essa nasce infatti nasce con una visione ad ampio spettro. Come stabilito dallo Statuto, l’associazione è un’entità apartitica e senza scopo di lucro, creata per promuovere la crescita culturale e l’inclusione attraverso molteplici forme d’arte.

Particolare attenzione è stata posta dai soci alle nuove generazioni, con quote associative agevolate per i giovani under 25 e la gratuità per i minorenni.

A dare l’annuncio del completamento dell’iter burocratico è stato il Presidente Giuseppe Crapanzano, comunicando l’attribuzione del Codice Fiscale e il regolare deposito dell’Atto Costitutivo e dello Statuto:”La registrazione segna l’inizio ufficiale delle nostre attività. Siamo pronti a mettere la nostra passione a disposizione di Favara e di tutti coloro che credono nella forza della cultura e dell’aggregazione.”

L’Associazione apre sin da subito le porte a tutti i cittadini, giovani e adulti, che condividono gli stessi valori e desiderano profondere energie nel panorama artistico e sociale della città. Il sipario è pronto ad alzarsi: per Favara inizia una nuova storia da raccontare e vivere insieme