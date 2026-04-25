Con provvedimento della Regione Siciliana-Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, del giorno 1 Aprile scorso, il Comune di Campobello di Licata ha approvato l’avviso pubblico, relativo ai criteri e alle modalità per la presentazione delle istanze per un contributo regionale a sostegno dell’accesso alle abitazioni in locazione, avente come finalità l’erogazione di un contributo per euro 3.000 per l’affitto. L’avviso pubblico definisce i criteri di ammissibilità per i beneficiari e le procedure di invio delle istanze. Il contributo, per sostenere i costi di locazione, è destinato a nuclei familiari con Isee non superiore a euro 10.000, basato sui redditi riferiti all’anno 2024.

giovanni blanda