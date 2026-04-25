La Bmw di proprietà di un impiegato sessantenne del posto è stata danneggiata da un incendio divampato nei pressi della strada statale 54. Sono stati alcuni residenti della zona, dopo aver notato fiamme e fumo, a lanciare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno domato il rogo e messo in sicurezza la zona.

Presenti anche i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile che, invece, hanno avviato le indagini per fare luce sull’accaduto. Al momento non è stata accertata la natura dell’incendio anche se gli investigatori non escludono alcuna pista, compresa quella dolosa. La procura di Sciacca ha aperto un’inchiesta per danneggiamento a seguito di incendio.