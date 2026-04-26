La Polizia di Stato ha arrestato un minorenne trovato in possesso di droga. Il giovane aveva in tasca 150 grammi di cocaina che è stata sequestrata dagli agenti della squadra di polizia giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale “Sicilia Orientale”.

L’intervento dei poliziotti è avvenuto nel corso di una serie di controlli amministrativi effettuati negli esercizi pubblici di autonoleggio di veicoli senza conducenti, finalizzati a verificare il rispetto delle norme previste dalla disciplina vigente e per accertare il possesso delle necessarie autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale. Il giovane è stato fermato nelle fasi immediatamente successive ad un accertamento in un autonoleggio nella zona di corso Martiri della Libertà.

Alla luce di quanto appurato, il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna di rito. Dei fatti è stato informato il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica dei Minori di Catania. Dopo gli adempimenti di rito, i poliziotti del Compartimento Polizia Stradale lo hanno accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza per Minori di Catania.