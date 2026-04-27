Nonostante fosse già stato sanzionato in passato sarebbe stato sorpreso nuovamente a vendere bevande alcoliche a minorenni. Questa volta è scattato un provvedimento di sospensione dell’attività, per la durata di sette giorni, nei confronti di un locale in via Atenea, luogo di ritrovo della movida agrigentina.

A notificare l’atto disposto dal questore Tommaso Palumbo sono stati gli agenti della sezione Pasi della Questura. I poliziotti hanno accertato che nel locale si sarebbero somministrati alcolici a ragazzi con meno di diciotto anni. Soltanto pochi giorni fa un altro locale, un bar, è stato chiuso per lo stesso motivo.