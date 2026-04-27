L’incantevole paesaggio tra le Madonie, un prodotto tipico proposto nelle più variegate preparazioni, e l’accoglienza della comunità di un piccolo borgo. È quanto caratterizza un appuntamento divenuto ormai fisso, per cittadini e visitatori: la Sagra del finocchietto selvatico di Blufi, giunta quest’anno alla sua decima edizione.

Un traguardo di cui l’intera comunità di questo piccolo borgo, e ovviamente l’organizzazione a cura della Pro Loco con il patrocinio del Comune di Blufi, con il contributo dell’Assessorato regionale Turismo Sport e Spettacolo e con la collaborazione di tantissime associazioni del territorio, sono orgogliosi.

“Un risultato che testimonia l’impegno e la passione di un paese intero- amministrazione, associazioni e cittadini tutti – dichiara Andrea Richiusa, Presidente della Pro Loco di Blufi– che ha creduto nel valore delle proprie tradizioni. È grazie al lavoro condiviso della comunità che questa sagra è diventata un appuntamento atteso. Invitiamo tutti a partecipare a due giornate di festa, all’insegna del gusto, della musica e della convivialità”.

Protagonista della manifestazione è ancora una volta un’eccellenza che cresce spontanea a Blufi, un caratteristico finocchietto selvatico dal sapore identificativo che la comunità del luogo raccoglie a ridosso della sagra per poi proporlo in diverse preparazioni- dalla pasta al gelato e al dolce, e persino al liquore- associandolo alle tante altre eccellenze enogastronomiche prodotte dalle aziende locali e a tipicità quali le schiacciate blufesi.

La manifestazione, visto il successo riscosso negli scorsi anni, per il secondo anno consecutivo si sviluppa in due giornate ricche di appuntamenti, il 9 e il 10 maggio 2026 (in precedenza, la sagra era organizzata in una sola giornata), lungo le vie principali del borgo: Via Risorgimento, Via Indipendenza e Corso Italia.

Ad aprire l’evento, alle ore 16 del prossimo 9 maggio presso l’aula consiliare del Comune, “Blufi a tavola”, letture sul cibo e ricette di altri tempi- a cura della biblioteca comunale e degli alunni delle scuole. Poi, alle 17, l’inaugurazione ufficiale della sagra con annesse la “Fiera dell’artigianato ” e il “Festival dell’editoria del cibo”. Spazio, come sempre anche all’intrattenimento e agli spettacoli: alle ore 18 esibizione di Ju-Jitsu con Asd Accademia Samurai del Maestro Farinella; alle ore 19 ‘APERISAGRA’ con animazione musicale a cura di ‘Calismaio and Mary’ e degustazione di prodotti al finocchietto; infine alle ore 22 lo spettacolo musicale- “Radio Time 90 Dance show”, e dalla mezzanotte Dj set EMME|GGI con Valux.

Domenica 10 maggio, si aprirà invece all’insegna della natura con l’escursione al Ponte Romano, a cura di Gebbia (info e prenotazioni al 3394871621). Seguirà, alle ore 10.30 la tradizionale “Tamburinata” per le vie della sagra e l’apertura della “Fiera dell’artigianato”. Dalle ore 11.30 spettacolo folk itinerante durante la giornata con il gruppo “AUSER”di Polizzi Generosa; alle ore 12 “Dall’antipasto al dolce”, degustazione a base di finocchietto selvatico, animazione e musica con lo speaker della giornata “DJ Paolo Chiatante”. Questo invece il programma del pomeriggio: dalle ore 13.30 ballo liscio con Carmelo Gennaro e la sua fisarmonica; alle ore 15.30 degustazione schiacciate e saggi di ballo con i gruppi “Balaimos” e la “Asd sport fashion school dance”; alle ore 16 gli spettacoli del trampoliere per le vie della sagra; alle ore 17 Mago Max family show (spettacolo di magia e ventriloquia); alle ore 18.30 spettacolo di cabaret “Che Spettacolo”, con Carlo Kaneba e Antonella Cirrone.

Infine, dopo l’apertura, alle ore 19, degli stand per la degustazione della cena di domenica, si terranno dalle ore 20.30 le estrazioni della lotteria della sagra, e ancora balli di gruppo. La conclusione della manifestazione è programmata alle ore 22.30 di domenica 10 maggio.

La Sagra del Finocchietto selvatico di Blufi è organizzata dalla Pro Loco di Blufi con il patrocinio del Comune di Blufi, con il contributo dell’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, e con la collaborazione di numerose associazioni del territorio.

Disponibile area parcheggio per moto e camper.