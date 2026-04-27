Provvedimento del Comune di Campobello di Licata.
Determinazione a contrarre e affidamento dell’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di riconversione con demolizione e ricostruzione di un edificio pubblico esistente per la realizzazione di un asilo nido in via Hemingway. La somma è di euro 772 mila euro.
giovanni blanda
Home Cronaca Campobello Di Licata Campobello di Licata, affidamento dell’incarico di coordinatore della sicurezza per la...
Campobello di Licata, affidamento dell’incarico di coordinatore della sicurezza per la realizzazione di un asilo nido
Provvedimento del Comune di Campobello di Licata.