Provvedimento del Comune di Campobello di Licata.

Determinazione a contrarre e affidamento dell’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di riconversione con demolizione e ricostruzione di un edificio pubblico esistente per la realizzazione di un asilo nido in via Hemingway. La somma è di euro 772 mila euro.

giovanni blanda