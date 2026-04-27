“Tra il silenzio e il tuono Tour” di Roberto Vecchioni prosegue il suo viaggio e dopo il successo di Assisi, Bergamo e Torino e approda in Sicilia con tre tappe: il 29 aprile al Teatro Metropolitan di Catania (per info biglietti: Vivaticket, Ticketone e Box Office), il 30 aprile al Teatro Golden di Palermo (per info biglietti: Vivaticket, Ticketone), organizzate da DalVivo, e il 2 maggio al Palaforum G.Bellavia di Agrigento (per info biglietti: Ticketzeta, Ticketone e alla biglietteria dello Sport Village di Agrigento (contrada Esa Chimento – Villaggio Mosè), organizzato dalla Fondazione Teatro Valle dei Templi.

Roberto Vecchioni è accompagnato dalla “band storica”, costituita da Lucio Fabbri (pianoforte e violino), Massimo Germini (chitarra acustica), Antonio Petruzzelli (basso) e Roberto Gualdi (batteria).

“La mia Sicilia è un continuo ritorno all’antichità che amo, all’intelligenza greca e alla bellezza mediterranea – raccontai il Maestro -. I giovani siciliani che ho incontrato negli anni sono tra i più preparati per una vita a misura di uomo e combattono il menefreghismo e la delinquenza che una regione così non dovrebbe mai avere. Anche qui come ho fatto in poche altre città lo spettacolo sarà confidenziale, molto acustico, evitando esagerazioni rumorose o le canzoni un po’ troppo farfallone. So di essere in un posto dove si piange e si ride mai a sproposito e ci si capisce anche soltanto a distanza, pur non conoscendosi o non guardandosi negli occhi”.

Lo spettacolo, prodotto da DM Produzioni, prende il nome dall’omonimo libro di Vecchioni (“Tra il silenzio e il tuono”, Einaudi 2024) e unisce musica e racconto: nella prima parte è dedicato ai brani dell’ultimo album “L’Infinito” (2018, Etichetta DME), per poi lasciare spazio ad alcuni classici del suo repertorio. Già dal titolo, autocitazione di “Chiamami ancora amore”, emerge il rimando autobiografico insieme all’analisi dei grandi temi che animano la passione dell’autore: la letteratura, la filosofia, la musica e il cinema.

“Tra il silenzio e il tuono Tour è un grande spettacolo di canti e monologhi. Il silenzio appartiene all’immaginazione, allo spirito, all’anima, mentre il tuono invece appartiene a quello che ho fatto e mi è stato fatto cioè alla vita, che pulsa molto: l’unico modo per acquietarla è rivolgersi allo spirito– spiega Vecchioni – tutta la prima parte dello spettacolo è giocata sull’ultimo disco e sui personaggi che hanno battuto il destino, hanno combattuto il male, hanno amato la vita, gli altri e se stessi. Emerge un mio concetto recente, nuovo, di grande amore per tutto ciò che si fa e si vive. La seconda parte dello spettacolo, invece, è una specie di ritorno, uno sguardo sul passato con le canzoni di prima, che mostrano come si è arrivati al concetto di Infinito attraverso pensieri particolari sull’amore, sul sogno, sull’esistenza, sul dolore, sulla gioia, sulla felicità… e come poi tutte queste piccole cose si siano ricomposte in un’unica idea, che è quella di amare la vita comunque sia, bella o brutta perché in realtà è sempre bella. Siamo noi che a volte la immaginiamo in un altro modo».