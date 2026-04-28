Si è insediata all’Assemblea Regionale Siciliana l’onorevole Valentina Chinnici, deputata del Partito Democratico, quale nuova Presidente della Commissione di Vigilanza sulla Biblioteca e l’Archivio Storico dell’Ars.

L’onorevole Chinnici raccoglie il testimone dalle precedenti presidenti, le onorevoli Roberta Schillaci (Movimento 5 Stelle) e Marianna Caronia (Gruppo Misto), cui la neo Presidente ha rivolto un sentito ringraziamento per il lavoro svolto.

La deputata democratica ha delineato un chiaro indirizzo politico-culturale per il prestigioso organo di garanzia, annunciando l’intenzione di trasformare la Biblioteca in un vero e proprio “centro propulsore di cultura politica”.

“La Biblioteca dell’Ars custodisce un patrimonio documentale di inestimabile valore, specchio della nostra autonomia e della storia del Parlamento più antico d’Europa – ha dichiarato l’onorevole Valentina Chinnici. – È nostro dovere tutelarlo e conservarlo con rigore, ma ho intenzione di spingere la Commissione oltre il perimetro della mera vigilanza amministrativa. Intendo lavorare affinché queste sale diventino un luogo di dibattito vivo, di diffusione del pensiero politico”.

L’obiettivo della nuova governance è quello di aprire ulteriormente il patrimonio librario e archivistico alla comunità scientifica e ai cittadini, promuovendo un ciclo di iniziative pubbliche, presentazioni editoriali e seminari che colleghino la memoria storica della Sicilia alle sfide contemporanee.

“Vogliamo fare della Biblioteca – ha concluso Chinnici – un ponte tra il Palazzo e la società civile. La cultura politica non è un esercizio astratto, ma lo strumento per costruire una Sicilia più consapevole e più giusta”.