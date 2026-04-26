Riunito, in seduta urgente, il Consiglio comunale di Campobello di Licata, presso il Palazzo municipale, sala “”Giudici Saetta e Livatino””.

E’ stata esitata l’adesione del Comune alla “”Centrale unica di committenza istituita”” dal “”Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Societa’ consortile””, per l’espletamento dei procedimenti di gara per conto del Comune.

“”L’adesione del Comune alla “Centrale unica di committenza””- si legge nel documento consiliare – consente all’Amministrazione comunale di potere celebrare, validamente, tutte le gare per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture senza limiti di importo””.

Il consigliere di Fratelli d’Italia Gabriele Brunetto ammette che “”la proposta dell’Amministrazione e’ povera, sperando che ci sia una rendicontazione periodica dell’andamento delle gare””.

La delibera e’ stata votata favorevolmente da sette consiglieri di maggioranza, tre sono stati gli astenuti (Dayana Intorre, Giovanni Gioacchino D’Angelo e Gabriele Brunetto), nessun voto contrario.

L’assise e’ stata presieduta dal presidente Angelo Pierluigi Intorre.

giovanni blanda