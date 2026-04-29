Il Molo Favaloro, luogo simbolo degli approdi dei migranti, sarà intitolato a papa Francesco che si recò a Lampedusa l’8 luglio 2013 nel suo primo viaggio fuori Roma del pontificato. In occasione della visita di papa Leone – il prossimo 4 luglio- papa Leone XIV si recherà al Molo Favaloro dove benedirà una targa di intitolazione al predecessore e saluterà alcuni migranti.

Il Papa – come ha fatto sapere ieri il Vaticano -partirà alle 7.15, con decollo da Ciampino alle 7.45 e atterraggio sull’isola alle 9. Dopo la sosta al cimitero con omaggio floreale sulle tombe e alla ”Porta d’Europa”, il monumento dedicato ai migranti, Leone XIV si recherà appunto al Molo Favaloro dove benedirà la targa di intitolazione a Francesco. Il Papa poi celebrerà la messa, con l’immagine della Madonna di Portosalvo esposta sul palco. Quindi, il saluto alle autorità, a bambini ammalati e ai volontari. Il decollo da Lampedusa è previsto per le 12.30, con rientro a Ciampino alle 13.45.