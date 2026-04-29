Si terrà domani giovedì 30 aprile presso la sala conferenze “Silvia Pellegrino” del Libero Consorzio di Agrigento, la cerimonia di consegna della Stella al Merito Sportivo, prestigioso riconoscimento assegnato dal CONI Nazionale, a Giancarlo La Greca.
L’iniziativa, promossa dal CONI di Agrigento con la collaborazione del Panathlon di Agrigento, guidato dalla presidente Antonella Attanasio, rappresenta un importante momento di celebrazione per le eccellenze dello sport agrigentino, valorizzando figure che si sono distinte per impegno, dedizione e risultati nel panorama sportivo.
Per Giancarlo La Greca si tratta dell’ennesimo riconoscimento di un percorso lungo oltre trent’anni, caratterizzato da una straordinaria passione per lo sport e, in particolare, per il mondo paralimpico. Il suo impegno costante ha contribuito in maniera significativa alla crescita e alla diffusione della cultura sportiva inclusiva, fino alla creazione, a Ravanusa, di uno dei principali centri di eccellenza dedicati alla pratica dello sport paralimpico.
La cerimonia sarà occasione anche per sottolineare il valore sociale dello sport come strumento di inclusione, crescita e coesione del territorio.