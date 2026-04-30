Il finanziamento green contribuisce a rafforzare il percorso di transizione energetica del
Gruppo, con interventi su energia rinnovabile ed efficienza, tra cui un impianto fotovoltaico
da 2,4 MW.
IRFIS FinSicilia conferma il proprio impegno a favore della transizione ecologica e dello
sviluppo sostenibile del tessuto imprenditoriale siciliano con la concessione di un green loan
da 3 milioni di euro alla società Fratelli Arena S.r.l. Il finanziamento è destinato a sostenere
un insieme di interventi orientati alla sostenibilità ambientale e all’efficientamento energetico
nell’ambito del piano di sviluppo del Gruppo Arena. Tra le principali iniziative rientra la
realizzazione di un impianto fotovoltaico da 2,4 MW a servizio del nuovo complesso
commerciale “L’Arena di Catania”, affiancato da ulteriori soluzioni volte a migliorare le
performance energetiche complessive, ottimizzare i consumi e contribuire alla riduzione
dell’impatto ambientale.
L’intervento si inserisce in una strategia più ampia che il Gruppo Arena sta portando avanti,
con l’obiettivo di rafforzare entro il 2030 la propria autonomia energetica. IRFIS accompagna
il percorso di crescita della Fratelli Arena S.r.l. sin dai primi anni di sviluppo della società,
contribuendo nel tempo a sostenere investimenti strategici per il territorio e per il sistema
distributivo regionale.
“Questo intervento”, dichiara la presidente Iolanda Riolo, “rappresenta un esempio concreto
di come IRFIS supporti le imprese siciliane in un percorso di crescita sostenibile e
innovativa. Attraverso i nostri strumenti di finanza green intendiamo favorire investimenti
capaci di generare valore ambientale ed economico, contribuendo in modo tangibile alla
transizione ecologica della nostra regione.”
A commento dell’operazione, il Cav. Lav. Giovanni Arena, Amministratore Delegato della
Fratelli Arena S.r.l., ha dichiarato: “Questo intervento si inserisce in un percorso strutturato
che il nostro Gruppo sta portando avanti sul fronte della sostenibilità e dell’energia.
L’obiettivo è costruire nel tempo un modello sempre più efficiente, capace di coniugare
competitività e responsabilità ambientale. Il finanziamento di IRFIS rappresenta un
acceleratore importante in questa direzione, consentendoci di investire in soluzioni concrete,
come l’energia da fonti rinnovabili e l’ottimizzazione dei consumi. Il rapporto con IRFIS
affonda le sue radici nei primi anni di sviluppo della nostra realtà imprenditoriale e continua
oggi in una logica di continuità e visione condivisa, accompagnando un percorso orientato al
futuro”.
IRFIS sostiene il Gruppo Arena con 3 milioni per lo sviluppo sostenibile e il piano energetico
Il finanziamento green contribuisce a rafforzare il percorso di transizione energetica del