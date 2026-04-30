Il finanziamento green contribuisce a rafforzare il percorso di transizione energetica del

Gruppo, con interventi su energia rinnovabile ed efficienza, tra cui un impianto fotovoltaico

da 2,4 MW.

IRFIS FinSicilia conferma il proprio impegno a favore della transizione ecologica e dello

sviluppo sostenibile del tessuto imprenditoriale siciliano con la concessione di un green loan

da 3 milioni di euro alla società Fratelli Arena S.r.l. Il finanziamento è destinato a sostenere

un insieme di interventi orientati alla sostenibilità ambientale e all’efficientamento energetico

nell’ambito del piano di sviluppo del Gruppo Arena. Tra le principali iniziative rientra la

realizzazione di un impianto fotovoltaico da 2,4 MW a servizio del nuovo complesso

commerciale “L’Arena di Catania”, affiancato da ulteriori soluzioni volte a migliorare le

performance energetiche complessive, ottimizzare i consumi e contribuire alla riduzione

dell’impatto ambientale.

L’intervento si inserisce in una strategia più ampia che il Gruppo Arena sta portando avanti,

con l’obiettivo di rafforzare entro il 2030 la propria autonomia energetica. IRFIS accompagna

il percorso di crescita della Fratelli Arena S.r.l. sin dai primi anni di sviluppo della società,

contribuendo nel tempo a sostenere investimenti strategici per il territorio e per il sistema

distributivo regionale.

“Questo intervento”, dichiara la presidente Iolanda Riolo, “rappresenta un esempio concreto

di come IRFIS supporti le imprese siciliane in un percorso di crescita sostenibile e

innovativa. Attraverso i nostri strumenti di finanza green intendiamo favorire investimenti

capaci di generare valore ambientale ed economico, contribuendo in modo tangibile alla

transizione ecologica della nostra regione.”

A commento dell’operazione, il Cav. Lav. Giovanni Arena, Amministratore Delegato della

Fratelli Arena S.r.l., ha dichiarato: “Questo intervento si inserisce in un percorso strutturato

che il nostro Gruppo sta portando avanti sul fronte della sostenibilità e dell’energia.

L’obiettivo è costruire nel tempo un modello sempre più efficiente, capace di coniugare

competitività e responsabilità ambientale. Il finanziamento di IRFIS rappresenta un

acceleratore importante in questa direzione, consentendoci di investire in soluzioni concrete,

come l’energia da fonti rinnovabili e l’ottimizzazione dei consumi. Il rapporto con IRFIS

affonda le sue radici nei primi anni di sviluppo della nostra realtà imprenditoriale e continua

oggi in una logica di continuità e visione condivisa, accompagnando un percorso orientato al

futuro”.