A Licata danneggiata la panchina rossa presso la Villetta Garibaldi, simbolo di memoria, rispetto e impegno contro la violenza sulle donne.

“Il danneggiamento di un bene così significativo rappresenta un gesto grave, che offende l’intera comunità e i valori che essa è chiamata a difendere ogni giorno”, si legge in una nota da parte dell’Amministrazione comunale che condanna il gesto. “Abbiamo provveduto tempestivamente al ripristino della panchina, quale segno concreto di vicinanza e rispetto verso tutte le donne vittime di violenza. L’OPA, osservatorio permanente anti violenza, ha donato questa panchina alla Città di Licata, e noi cittadini dobbiamo rispettare e custodire questo bene. La Città è chiamata, oggi più che mai, a custodire questi simboli e a promuovere una cultura fondata sul rispetto, sulla dignità e sulla responsabilità collettiva”; conclude l’amministrazione.