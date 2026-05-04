Un esempio concreto di professionalità, tempestività e umanità arriva dal reparto di Chirurgia dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata, dove una paziente è stata salvata grazie all’intervento coordinato del personale medico e infermieristico.

“Vorrei ringraziare il professor Buscaglia, con tutta l’equipe medico infermieristico del reparto per la professionalità, gentilezza, empatia e umanità per aver salvato la vita a mia madre”, queste le parole di Nicolina Carapezza che racconta la sua esperienza positiva all’ospedale di Licata. “Mia madre è arrivata al pronto soccorso il 29 marzo con un occlusione intestinale, la professionalità e capacità medico intuitiva del dottor Visaloco che era di turno, le salva la vita. Viene ricoverata per 12 giorni per terapia antibiotica e il 21 di Aprile viene operata per emicolectomia sinistra dal professor Buscaglia primario della chirurgia , grazie alla sua professionalità e alla sua esperienza , mia mamma dopo una settimana riesce ad andare a casa senza subire colostomia e ad iniziare a riprendere una vita normale. Grazie”.