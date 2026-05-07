

Dopo il successo di “Bianco” e “La Forma delle Cose”, arriva al Teatro Sociale di Canicattì il terzo e ultimo capitolo della Trilogia dell’Arte: “Replica”, scritto da Marcello Guardo e liberamente ispirato a “Audizioni” di Alessandro Riccio.

Lo spettacolo, diretto da Sergio Campisi, andrà in scena sabato 9 maggio 2026 alle ore 18:00 al Teatro Sociale di Canicattì (Via Capitano Ippolito, 7).

Sul palco saranno protagonisti Salvatore Gabriel Intorre, Chiara Puglisi, Amedeo Amoroso e Serena Giuffrida, con la partecipazione in voce di Sergio Campisi.

“Replica” racconta l’avvincente audizione di due giovani attori, Gianluca e Veronica, di fronte a un regista particolarmente esigente e manipolatore. Fino a che punto saranno disposti a spingersi pur di ottenere la parte? Un testo ironico, tagliente e ricco di spunti di riflessione sul mondo del teatro e sui meccanismi del potere e dell’ambizione.

L’ingresso per tutti i residenti di Canicattì è particolarmente agevolato: solo 5 euro.

I biglietti sono già disponibili online sulla piattaforma Vivaticket al seguente link:

https://www.vivaticket.com/it/ticket/replica/301114