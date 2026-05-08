I controlli effettuati da tecnici e dai funzionari dell’Utc del comune di Canicattì all’interno della scuola Don Bosco non hanno evidenziato particolari problemi che mettono a repentaglio la stabilità della struttura. Per questo motivo da oggi presso l’istituto, che fa parte del comprensivo Senatore Gangitano riprenderanno regolarmente le lezioni. A denunciare strani rumori al primo piano dell’edificio erano stati insegnanti e personale Ata che per precauzione aveva fatto evacuare la scuola. Rimane il problema del muro esterno della Don Bosco che presenta la fuoriuscita di tondini in ferro ma saranno presto sistemati.