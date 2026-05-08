I quattro giovani indagati finiti in carcere per il tentato omicidio di un diciannovenne a Canicattì, avvenuto nella notte tra il 19 ed il 20 aprile scorso, ricorrono al Riesame. Lunedì il tribunale della Libertà sarà chiamato a decidere se accogliere (o meno) l’istanza avanzata dagli avvocati della difesa che chiedono l’annullamento dell’ordinanza disposta dal gip Nicoletta Sciarratta. Tutti sono indagati di tentato omicidio mentre, per uno di loro, è scattata anche la contestazione di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In una successiva perquisizione dei poliziotti, infatti, sono stati ritrovati due chili e mezzo di hashish, trentacinque grammi di cocaina e anche un fucile risultato rubato. Nell’ispezione, inoltre, è stata rinvenuta una pistola calibro 22 ritenuta da inquirenti e investigatori l’arma con cui è stato compiuto il tentato omicidio.