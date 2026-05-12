No all’estradizione in Germania nei confronti di un 44enne di Licata, condannato a due anni di reclusione per traffico di stupefacenti. L’agrigentino sconterà la pena in Italia.

Lo ha deciso la Corte di appello di Palermo che ha disposto l’esecuzione del provvedimento in territorio italiano. I giudici, infatti, hanno ritenuto che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte grazie alla distanza geografica dal luogo dove sono stati commessi i reati e dal percorso di disintossicazione avviato dall’uomo. Consagra era stato arrestato nell’aprile scorso dai carabinieri in esecuzione di un mandato di cattura emesso dall’autorità giudiziaria tedesca.