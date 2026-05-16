Pretende di salire sul bus pur non avendo il biglietto ma al no secco del conducente va in escandescenza e rompe il vetro del veicolo con un colpo di stampella. È accaduto alla stazione degli autobus in Largo Aosta, a Canicattì. Protagonista un uomo, originario della Romania, che quasi quotidianamente si reca da Palma di Montechiaro a Canicattì per chiedere l’elemosina.

L’autista gli ha chiesto il biglietto per poter usufruire della corsa ma l’uomo non soltanto ne era sprovvista ma si è anche “scaldato” quando gli è stato impedito di salire. La scena è stata ripresa anche con un cellulare e le immagini, poco dopo, hanno fatto il giro dei social. Quando sul posto sono arrivate le forze dell’ordine l’uomo si era già dileguato ma non sarà difficile identificarlo.