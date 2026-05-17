Dopo la recente sentenza del TAR di Palermo, che dichiarava illegittima l’applicazione dei requisiti troppo stringenti applicati a tutto il comparto extralberghiero previsti da un recente decreto assessoriale (tv di almeno 32 pollici, materassi ignifughi, obbligo della conoscenza della lingua inglese per almeno il 50 per cento del personale, antenne satellitari obbligatorie, servizi igienici distinti per sesso nelle parti comuni, solo per fare qualche esempio), vengono definitivamente eliminati dalla legge 6/2025 anche gli obblighi di adeguamento strutturale in materia di accessibilità, adattabilità e visitabilità che vengono sostituiti da obblighi informativi in favore della clientela, in conformità alla normativa nazionale. Questo grazie all’ok arrivato oggi a sala d’Ercole ad un emendamento al DDL stralcio presentato del capogruppo M5S Antonio De Luca accorpato a quello presentato dalla collega Stefania Campo.

“Lasciare aperta questa possibilità anche nella recente legge sul turismo, avrebbe rappresentato – dicono De Luca e Campo – una cambiale in bianco sulla testa di tantissimi piccoli gestori e imprenditori, e possibilmente gran parte dei quali sarebbero stati costretti a chiudere, mandando in fumo investimenti anche parecchio onerosi. Ora possono tirare un sospiro di sollievo e guardare al futuro con rinnovato ottimismo”

“Vengono meno– dice De Luca – per le strutture extralberghiere obblighi di adeguamento che rappresentavano un vincolo inutile e onerosissimo alle strutture”.