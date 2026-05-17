Sino al 31 ottobre, con provvedimento comunale, è fatto divieto, nelle vicinanze dei boschi e nei terreni colmi di cespugli, ricadenti nel territorio comunale – fra l’altro -, di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi. Ancora: fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi en nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie ed altro. Seguono altre direttive

GIOVANNI BLANDA