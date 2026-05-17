alle ore 11:00 presso il Caffè Letterario avrà luogo la presentazione alla città della riorganizzazione del movimento Nuova Canicattì .

Il movimento vuole intraprendere un percorso di cambiamento sociale e culturale che veda i cittadini protagonisti del cambiamento .

La città è sotto gli occhi di tutti, in uno stato di abbandono che non ha precedenti e soltanto l’affermazione di uno coscienza civica e la riscoperta di un senso di comunità può invertire la rotta e fare ritornare Canicattì ai fasti di un tempo.

In occasione dell’incontro i cittadini promotori presenteranno le iniziative che Nuova Canicattì intende intraprendere .