Seduta della Giunta municipale di Campobello di Licata.
E’ stato approvato lo schema di convenzione ambientale a fronte della realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico per la produzione del energia elettrica, tra il Comune e la Societa’ “”Sonnedix Santa Marta”” di Torino, per la somma di euro 527,915.
L’utilizzazione della fonte rinnovabile di energia e’ considerata di pubblico interesse.
giovanni blanda


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