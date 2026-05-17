Seduta della Giunta municipale di Campobello di Licata.
E’ stato approvato lo schema di convenzione ambientale a fronte della realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico per la produzione del energia elettrica, tra il Comune e la Societa’ “”Sonnedix Santa Marta”” di Torino, per la somma di euro 527,915.
L’utilizzazione della fonte rinnovabile di energia e’ considerata di pubblico interesse.
giovanni blanda
Seduta della Giunta municipale di Campobello di Licata: approvato lo schema di convenzione ambientale
Seduta della Giunta municipale di Campobello di Licata.