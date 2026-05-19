Continuano senza sosta i lavori di ripristino e potenziamento della rete fognaria lungo via Nilde Iotti, fino alla zona di via Antonio De Curtis, nel territorio di Canicattì. L’intervento, realizzato da AICA, rappresenta un ulteriore passo avanti nel programma di ammodernamento delle infrastrutture cittadine. L’opera segue i precedenti lavori completati nella stessa area, in particolare nella zona di via Nilde Iotti all’incrocio con via Giudice Saetta, dove erano già stati realizzati interventi sulla rete che avevano posto le basi per il proseguimento dei lavori lungo l’intero asse viario, permettendo ora di estendere la rete fognaria fino a via Antonio De Curtis e di migliorare in modo significativo la funzionalità complessiva del sistema. I lavori, finanziati con risorse proprie dell’Azienda Idrica Comuni Agrigentini, proseguono a ritmo sostenuto e si concluderanno entro l’estate, così da ripristinare la funzionalità della rete fognaria. “Questo cantiere – spiega l’azienda – si inserisce in un piano più ampio di interventi che AICA sta portando avanti su tutto il territorio. Accanto alle riparazioni urgenti, stiamo lavorando su opere più complesse e strutturali, con l’obiettivo di garantire un servizio sempre più efficiente e una rete idrica e fognaria affidabile per le comunità che serviamo”.
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