“Accolgo con entusiasmo questa decisione che dà seguito e consistenza a quanto avevo proposto nella scorsa legge finanziaria, quando fu approvato lo stanziamento di 300 mila euro. I mediatori sono figure essenziali per garantire il diritto allo studio degli alunni stranieri e per favorire un clima scolastico realmente inclusivo. Il raddoppio dei fondi, proposto da parte dell’assessorato Istruzione e approvato all’unanimità in Aula, rappresenta un segnale concreto di attenzione verso le nostre scuole, sempre più multiculturali”.

Lo dichiara l’onorevole Valentina Chinnici (Pd), vicepresidente della Commissione Cultura all’Assemblea Regionale Siciliana, esprimendo grande soddisfazione per il raddoppio della dotazione destinata ai mediatori linguistici e culturali nelle scuole siciliane. Le risorse passano da 300 a 623 mila euro.

“Ringrazio l’assessore Turano e gli uffici – aggiunge Chinnici – per aver presentato come governo e sostenuto l’emendamento che ha permesso questo incremento. La sensibilità dimostrata verso il tema dell’inclusione dimostra che, quando si lavora per il bene comune, si possono ottenere risultati importanti”.

L’incremento delle risorse consentirà di garantire il servizio di mediazione linguistico-culturale a tutte le istituzioni scolastiche dell’Isola che ne avevano già fatto richiesta e che erano rimaste escluse perché i fondi non erano bastati, supportando alunni e famiglie in un percorso di integrazione sempre più efficace.

“Continueremo a promuovere e sostenere – conclude Chinnici – iniziative che rafforzino la scuola pubblica come luogo di accoglienza e rimozione degli ostacoli per tutti. Non uno di meno”.