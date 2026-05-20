Brutto scontro tra due auto lungo la strada statale 189 nei pressi di Campofranco. Secondo le prime informazioni ci sarebbe una vittima. Si tratta di un uomo di 58 anni originario di Campofranco.

Nel sinistro una seconda persona è rimasta ferita che è stato estratto dall’abitacolo da un vigile del fuoco fuori servizio. Poi l’uomo, un 56enne, con varie ferite a bordo di un’ambulanza del 118 è stato accompagnato presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per le cure necessarie.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, le squadre dei vigili del fuoco e i Carabinieri che si stanno occupando della viabilità e di effettuare i rilievi del sinistro stradale. Traffico bloccato in entrambe le direzioni.