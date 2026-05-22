Per ricordare. A Campobello di Licata. “”Musica, giochi, palloncini, animazione e una merenda super golosa vi aspettano per un pomeriggio pieno di sorrisi e divertimento!””.

E’ il motto della Festa dell’Estate piu’ colorata della nuova stagione, un evento speciale pensato per tutti i bambini… e per chi ha voglia di vivere un momento di festa insieme.

Tutti insieme, Sabato 6 giugno, dalle ore 17 alle ore 19, presso l’oratorio “”San Giovanni Paolo II””, in via Guglielmo Marconi.

Sarà un’esplosione di allegria, colori e magia. È gradito un piccolo contributo libero per sostenere le attività dell’oratorio.

Giovanni Blanda