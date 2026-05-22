di Valentina Garlandi

Ha riscontrato grande interesse tra i piccoli studenti dell’istituto comprensivo “Giovanni Verga” di Canicattì il progetto “Planetario itinerante” dell’associazione Artenauti. L’iniziativa subito accolta dalla dirigente Ausilia Corsello ha permesso agli alunni del plesso “padre Gioacchino La Lomia” di fare un viaggio nello spazio approfondendo varie materie di studio. Il progetto possibile grazie all’impegno di Grazia La Valle e le sue collaboratrici: Chiara La Rocca e Giusy La Valle.

Le interviste.