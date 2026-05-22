L’Amministrazione comunale di Sciacca compie un nuovo passo concreto nelle politiche sociali e nell’inclusione. Con l’affidamento dei locali del piano terra della Badia Grande all’associazione Crescere Insieme, prende ufficialmente forma un progetto sociale dedicato alle persone con disabilità e alle loro famiglie.

“Nel dicembre 2025 – dichiarano il Sindaco Fabio Termine e l’Assessore alle Politiche Sociali Agnese Sinagra – avevamo pubblicato un avviso pubblico con l’obiettivo di individuare un partner del Terzo Settore disposto a condividere con il Comune una sfida importante: trasformare la Badia Grande in un luogo di crescita, autonomia e inclusione. Oggi quel percorso diventa realtà”.

Il nuovo centro nascerà nel cuore del quartiere di San Michele e sarà uno spazio aperto alla comunità, pensato per promuovere relazioni, partecipazione e percorsi concreti di autonomia personale e sociale. All’interno della struttura saranno attivati: percorsi di autonomia e progetti “Dopo di Noi/Durante Noi”; attività formative e occupazionali; laboratori educativi, creativi e ricreativi; iniziative di socializzazione e inclusione sociale.

“Non stiamo semplicemente assegnando dei locali – proseguono il Sindaco Termine e l’Assessore Sinagra – ma stiamo costruendo un presidio sociale stabile, capace di valorizzare abilità, competenze e aspirazioni delle persone con disabilità. Vogliamo una città in cui nessuno si senta ai margini e in cui la diversità venga riconosciuta come un valore per l’intera comunità”. Il progetto guarda anche al sostegno delle famiglie e dei caregiver, offrendo supporto, ascolto, orientamento e vicinanza a chi ogni giorno affronta con responsabilità e amore il tema della disabilità. “La Badia Grande – concludono – sarà restituita alla città come uno spazio pubblico al servizio del sociale, del Terzo Settore e della comunità saccense. Per noi inclusione significa compiere scelte amministrative concrete, creare opportunità e costruire una Sciacca sempre più vicina alle persone”.