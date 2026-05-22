Sabato 23 maggio 2026, alle ore 10.30, presso il Parco di Piazza Zamenhof a Ribera, si terrà la manifestazione “Un albero per Falcone, un albero per la legalità”, promossa dalla CGIL Agrigento in occasione dell’anniversario della strage di Capaci. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rinnovare il ricordo di Giovanni Falcone e di tutte le vittime della mafia e del lavoro, attraverso un momento pubblico di memoria, partecipazione e impegno civile rivolto alla cittadinanza, alle associazioni e alle scuole del territorio. La manifestazione sarà aperta dai saluti di Caterina Sparacino e Alfonso Buscemi. Seguiranno gli interventi delle istituzioni e delle associazioni presenti, oltre a letture curate dall’associazione RiberaLab. Nel corso della mattinata si procederà inoltre all’inaugurazione della targa e alla stipula del Patto Civico per Ribera, quale segno concreto di impegno collettivo sui valori della legalità, della giustizia sociale e della partecipazione democratica. Concluderà l’iniziativa Alfio Mannino, Segretario Generale CGIL Sicilia.

“Siamo fortemente preoccupati – dichiarano i due rappresentanti sindacali – per il grave silenzio che da troppo tempo si registra sul fronte della lotta alla mafia. La criminalità organizzata ha modificato le proprie strategie, abbandonando la stagione delle stragi per concentrarsi sugli enormi profitti derivanti dal traffico di droga e sull’infiltrazione negli appalti pubblici. È necessario prendere atto che alcune recenti scelte del Governo, come il restringimento dell’utilizzo delle intercettazioni telefoniche, l’abolizione del reato di abuso d’ufficio e il crescente ricorso agli affidamenti diretti – che, secondo quanto certificato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, riguardano il 95% dei lavori affidati – non favoriscono certamente un’efficace azione di contrasto alle mafie e alla corruzione.” La CGIL Agrigento invita la cittadinanza a partecipare numerosa a una giornata che vuole trasformare la memoria in responsabilità condivisa e costruzione di una comunità più giusta e consapevole.