E’ stata investita da una Volkswagen mentre attraversava la strada in via Imperatore Federico a Palermo. La vittima Laura Catania di 54 anni è morta dopo aver sbattuto la testa contro il parabrezza dell’auto. La 54enne è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia dai sanitari del 118 ma è deceduta poco dopo. La donna stava passeggiando questa mattina con il cane nei pressi delle strisce pedonali.

“Ancora una tragedia sulle strade della nostra città. L’incidente mortale avvenuto questa mattina ci colpisce profondamente ed esprimiamo cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima. La sicurezza stradale rappresenta una priorità assoluta che richiede un impegno costante, concreto e condiviso da tutte le istituzioni competenti. In qualità di promotrice del tavolo tecnico intersettoriale sulla sicurezza stradale, seguo con attenzione il percorso avviato, ormai in fase di definizione operativa. Sono stati infatti individuati e nominati i delegati dei diversi enti coinvolti. Ritengo ora fondamentale procedere senza ulteriori ritardi alla convocazione del primo incontro del tavolo tecnico, affinché possa finalmente avviarsi un lavoro operativo e coordinato tra istituzioni, uffici tecnici e Polizia Municipale”. Lo dichiara la consigliera Tiziana D’Alessandro. “L’obiettivo è costruire una regia unica e stabile per affrontare in modo strutturale le criticità legate alla sicurezza stradale, intervenendo su prevenzione, controlli, manutenzione, segnaletica ed educazione stradale. Non è più il tempo dell’attesa: è il momento di avviare concretamente questo percorso e dare risposte immediate alla cittadinanza” conclude D’Alessandro.