Don Marco Damanti, guida spirituale ( con padre Augustino) dell Unita’ pastorale “”Sacra Famiglia), a Campobello di Licata, ricorda la strage di Capaci.
“””34 anni fa, sull’autostrada Palermo-Capaci scrive -, un attentato terroristico-mafioso uccise il giudice Giovanni Falcone, sua moglie, la magistrata Francesca Morvillo, e gli agenti della scorta Rocco Dicillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro.
Nell’attentato rimasero feriti anche l’autista giudiziario Giuseppe Costanza, che viaggiava nella Fiat Croma con il giudice Falcone, e gli agenti della scorta Angelo Corbo, Gino Consorti e Paolo Capuzza, che si trovavano sui veicoli successivi””.
“”A più di trent’anni dalla strage di Capaci, continuiamo a chiederci non solo cosa è successo, ma cosa ci ha lasciato.
Perché il 23 maggio non riguarda solo il passato””.
GIOVANNI BLANDA