Una ragazza di 13 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali sul lungomare San Vito di Mazara del Vallo. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, intorno alle mezzanotte, e le condizioni della giovane, di origini tunisine, restano critiche.

Il conducente del veicolo, un giovane, i è immediatamente fermato dopo l’impatto ed ha chiamato i soccorsi; sul luogo del sinistro i sanitari del 118 che hanno trasferito la giovane prima all’ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo, e poi viste le gravi fratture è stato trasferita all’Ismett di Palermo.

I carabinieri stanno coordinando le indagini, raccogliendo le deposizioni dei presenti e ricostruendo la dinamica esatta dello schianto