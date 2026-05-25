Un trentenne di Canicattì è stato denunciato a piede libero per le ipotesi di reato di stalking e violazione degli obblighi imposti dalla Sorveglianza speciale. L’uomo, già indagato per maltrattamenti, avrebbe perseguitato i genitori e la sorella chiedendo loro ripetutamente i soldi per acquistare la droga. Negli scorsi giorni, secondo quanto ricostruito, l’ennesima richiesta di denaro che ha fatto scattare l’ulteriore denuncia a carico del trentenne.
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