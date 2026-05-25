Gioacchino Nicastro riconfermato sindaco di Casteltermini. Con 1837 preferenze ha avuto la meglio sui candidati Pasquale Mancuso che ha ottenuto 1520 e Costantino Ripepe 1465voti.

“Sono emozionato perchè la gente mi ha riconfermato per la terza volta. Spero di fare del mio meglio, soprattutto ora che siamo usciti dal dissesto e abbiamo la possibilità di lavorare meglio. Adesso posso concentrarmi per migliorare i servizi, la viabilità, e guardare avanti per il futuro di questo paese”. Queste le prime parole del sindaco Gioacchino Nicastro.

Mancano gli ultimi dati, ma il quadro sembra ormai abbastanza delineato: Peppe Zambito ha già festeggiato la riconferma a sindaco. Il primo cittadino uscente avrebbe al momento 1980 preferenze contro le 798 dello sfidante Santo Lucia.

“Un riconoscimento di un lavoro fatto in questi cinque anni. Un risultato straordinario per quanto mi riguarda. Candidarsi per la volta significa mettersi in gioco con delle promesse, con un programma significa aver saputo conquistare le persone attraverso fatti concreti. Il popolo ha scelto questa continuità io sono orgoglioso di una comunità che ha compreso il cambiamento”. Queste le prime parole del sindaco Zambito.