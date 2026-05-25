Mentre una parte del dibattito politico locale si concentra su nervi tesi, insulti e provocazioni, il Partito Democratico di Campobello di Licata sceglie la strada dei fatti concreti e del sostegno diretto alla comunità.

In occasione della prima settimana di servizio di supporto gratuito per i nuovi allacciamenti idrici AICA, i risultati parlano chiaro:

• Oltre 50 cittadini si sono rivolti alla sede del PD per chiedere informazioni e assistenza;

• 13 famiglie hanno già presentato le richieste, compilate e avviate con successo.

Un risultato ottenuto grazie al lavoro volontario di tesserati e militanti del circolo, che hanno messo a disposizione tempo, competenze e pazienza per aiutare i campobellesi a districarsi nella burocrazia legata alla grave crisi idrica che colpisce il territorio. Cittadini che aiutano altri cittadini, in modo completamente gratuito, per colmare un vuoto lasciato da altri.

«A chi in questi giorni ci ha accusato di sciacallaggio politico, di diffondere falsità o di volerci sostituire agli uffici comunali — dichiara il PD locale — lasciamo volentieri l’arroganza e il livore. Noi non ci sostituiamo al Comune: facciamo semplicemente politica nel senso più alto del termine, ovvero essere utili alla comunità».

Il Partito Democratico sottolinea di aver agito con spirito propositivo di fronte all’emergenza idrica, alleggerendo il peso burocratico sulle famiglie. Invece di apprezzamenti, anche taciti, è arrivato solo un “triste spettacolo” di attacchi da parte dell’amministrazione comunale.

«Continueremo giorno dopo giorno a dimostrare cosa significa avere un approccio concreto per Campobello di Licata. Noi ci siamo. Con le azioni, con le parole e con il sorriso».

Il servizio di supporto gratuito per i nuovi allacciamenti AICA prosegue nelle sere indicate dal circolo PD.