Tragedia ad Alcamo nella serata di ieri. Un giovane di 26 anni, di origine straniera, è stato trovato senza vita all’interno di un’abitazione in via Roma. L’allarme è scattato dopo la segnalazione di una ragazza che avrebbe assistito, attraverso una diretta sui social, a un video in cui il ragazzo manifestava l’intenzione di compiere un gesto estremo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, costretti a forzare la porta dell’appartamento.

Una volta entrati, i soccorritori hanno trovato il giovane ormai privo di vita. La salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore di vita del 26enne. Il giovane lascia un figlio di due anni. Una vicenda che scuote la città e riporta l’attenzione sul disagio e sulla fragilità vissuta da molti giovani, spesso amplificata dall’esposizione sui social network.