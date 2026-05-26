

Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più prestigiosi del mondo arbitrale italiano. Venerdì 29 maggio 2026 alle ore 17:30, il Teatro Sociale di Canicattì ospiterà la 9ª edizione del Premio Nazionale dedicato al giudice Beato Rosario Livatino AIA-FIGC, organizzato dalla Sezione di Agrigento dell’Associazione Italiana Arbitri.

Il premio, assegnato ogni anno a un giovane arbitro di Serie A scelto dal Comitato Nazionale AIA, rappresenta un importante riconoscimento che unisce sport, valori etici e memoria del magistrato agrigentino ucciso dalla mafia nel 1990.

La cerimonia sarà presentata dal dott. Gueli e vedrà la partecipazione di numerose autorità civili, militari e federali, tra cui:

Il Prefetto di Agrigento

Un rappresentante nazionale dell’AIA

Il Presidente di ITA Airways, Sandro Pappalardo

Il Presidente Regionale AIA, Michele Giordano

Il Presidente della LND, Sandro Morgana

Saranno inoltre presenti tutti i componenti del Comitato Regionale, i Presidenti di Sezione siciliani e alcuni Presidenti di Sezione provenienti dal resto d’Italia.

«Sarà un momento di grande prestigio per il nostro territorio – dichiara il Presidente della Sezione AIA di Agrigento, Calogero Drago – che unisce la passione per lo sport ai valori di giustizia e legalità incarnati dalla figura del Beato Rosario Livatino».