E’ una situazione “paradossale ” quella che stanno vivendo i cittadini di Canicattì e dell’intera provincia di Agrigento. Gente che non è solo in attesa dei codici utente che permettono di chiedere ad Aica l’invio di autobotti se si rimane a secco ma anche in attesa ad esempio, di avere completati gli allacci alla condotta e l’installazione dei contatori idrici . Utenti che aspettano ormai da mesi e mesi nonostante abbiano completato tutti gli iter burocratici: richieste, versamenti, ecc. Ed allora una domanda sorge spontanea. Prima di rivoluzionare tutto il gestore del servizio idrico nella nostra provincia, Aica non avrebbe fatto meglio ad attrezzarsi? Non sarebbe stato certamente sbagliato avere un numero adeguato di autobotti per evadere le centinaia di richieste che giungono dall’agrigentino ogni giorno? Oppure completare gli allacci alla condotta agli utenti che sono in attesa e che hanno deciso di regolarizzare la loro posizione con il gestore dopo quanto accaduto nei mesi passati? Per tale motivo in questo articolo abbiamo voluto usare volutamente la metafora “l’acqua scarseggia ma la papera non galleggia” perchè questa espressione rappresenta le difficoltà di colui che non può portare a termine un progetto dal momento che non esistono i presupposti adeguati. L’assenza di questi presupposti impedisce la realizzazione del disegno iniziale e ne determina spesso il fallimento. La suggestività di questo modo di dire spiega, crediamo che in molti ne siano a conoscenza, che nessuna impresa potrà compiersi senza le adeguate risorse. Non conta quanta volontà tu abbia: se l’acqua è poca, la papera non galleggia. Ed è quello che sta accadendo puntualmente in queste settimane a Canicattì ma anche in tanti altri comuni della provincia di Agrigento. Anche perchè i detti antichi non sbagliano mai.

CARMELO VELLA